Стали известны подробности жизни семьи в Актобе, где скончался малыш

Актюбинские чиновники впервые рассказали подробности страшной истории о семье алкоголиков, в которой скончался годовалый малыш, сообщает Zakon.kz.

Речь о мальчиках, один из которых в итоге скончался, а родители продолжали пить у гроба, передает КТК.

Выяснилось, что умершего годовалого мальчика мать ни разу не приводила на медосмотр, ни разу его не прививала. Не занималась и его лечением, хотя у малыша был серьезный диагноз. При этом семья все время меняла адреса и игнорировала вызовы в поликлинику. Сама семья жила в производственном помещении.

"Их все время дома не было или закрыто было. Но как-то обнаружила медсестра, что мать в нетрезвом состоянии. У ребенка была с рождения железодефицитная анемия средней степени тяжести, было назначено лечение. Но лечение получать не удавалось, потому что мать отказывалась от всего". Зам. руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева

В том, что у женщины нет никаких материнских чувств, убедились и волонтеры. Это они узнали о том, что грудничка кормят не молоком, а подслащенной водой. После этого Вову и его четырехлетнего брата Алексея забрали в Дом ребенка. Но спустя неделю вновь вернули пьющим родителям.



"Они жили на 41-м разъезде, там была двухкомнатная квартира в производственном помещении. Наши специалисты осмотрели помещение и дали разрешение. Тогда родители были в нормальном состоянии, невыпившие. И в холодильнике была еда". Зам. руководителя управления образования Актюбинской области Дина Жаманбаева

После того как дети снова вернулись домой, опека приходила к ним с проверкой лишь дважды – в октябре и декабре прошлого года. И то в первый раз по заявлению неравнодушных соседей. Но даже после этого у них не возникло сомнений, что мальчикам грозит опасность.



В итоге годовалый Вова умер, а четырехлетний Леша теперь в детском центре. Его дальнейшую судьбу решат в суде.

Вову похоронили только на пятые сутки благодаря соседям и волонтерам, так как родители четыре дня пили у гроба сына.

7 марта в полицию Павлодара поступило сообщение о теле младенца, найденном в мусорном контейнере.