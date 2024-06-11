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Смерть малыша от коклюша: врачи раскрыли подробности

Смерть малыша от коклюша: врачи раскрыли подробности , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 01:51 Фото: Zakon.kz
Подробности истории болезни ребенка, который скончался от коклюша в Карагандинской области, рассказали врачи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 июня телеканал "КТК" со ссылкой на медиков, после заражения прошел почти месяц, прежде чем родители обратились в больницу.

Отмечается, что все случилось еще в феврале. Инфекционисты пояснили, что малыш, которому был всего год и девять месяцев, попал к ним уже в очень тяжелом состоянии. Ребенку даже невозможно было сделать КТ. Его сразу поместили в реанимацию, под аппарат ИВЛ. По данным медиков, родители мальчика – противники вакцинации. Отмечают, что еще при рождении он весил всего 900 граммов и был на искусственном питании.

"У ребенка верифицированы коклюш тяжелой степени, острая двусторонняя тотальная пневмония с бронхообструктивным синдромом. Правосторонний гидроторакс, судорожный синдром, отек головного мозга, септический шок и сепсис. В связи с длительным лечением на дому и поздним (на 27-е сутки) обращением в профильный стационар ребенок экзетировал", – рассказала руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова. 

Ранее о смерти ребенка сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. 

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