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Генсек ООН прибыл в Украину

Прибыл в Украину Фото: Instagram/unitednationsrussian
В ООН сообщили, что генеральный секретарь организации Гутерриш прибыл в Украину и направляется в Киев, сообщает Zakon.kz.

8 марта он встретится в украинской столице с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге, передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что Гутерриш и Зеленский в ходе встречи в среду, 8 марта, планируют обсудить продление зерновой сделки и другие связанные с этим вопросы. После этого визита генсек ООН вернется в Нью-Йорк.

Уточняется, что представитель ООН также намерен затронуть ряд других вопросов.

19 февраля стало известно, что ООН планирует выделить 250 млн долларов на помощь нуждающимся во всем мире.

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ООН Гутерриш Антониу Зеленский Владимир Украина
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