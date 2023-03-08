Талые воды затопили улицы Актобе

Из-за резкого потепления во все районы Актобе пришли талые воды. Из города в экстренном порядке вывозят снег, сообщает Zakon.kz.

Ливневые канализации не справляются с нагрузкой, воду с улиц откачивают больше 70 единиц спецтехники, передает Almaty.tv.

В городе четыре наиболее подтопляемых района – это Москва, Шанхай, Курмыш и авиагородок-гормолзавод. Сейчас там круглосуточно ведутся работы по массовому вывозу снега.

Жители сетуют, что город больше похож на Венецию, а не на Актобе и без машины до работы не добраться.

С начала года на специальные полигоны за городом вывезено около 200 тысяч кубометров снега. Все подрядные организации работают в авральном режиме. Десятки обращений поступают в противопаводковый штаб. Только за минувшие сутки с улиц города откачано больше 2,5 тысяч кубометров воды.

"Мы не справляемся с нагрузкой. Если хлынет паводок и начнётся массовое таяние снега, то еще хуже потоп ожидается. Сейчас принимаются меры по пополнению парка спецтехники, планируем еще на 120 машин увеличить". Заведующий сектором городского отдела ЖКХ Серик Даулетов

На данный момент ситуацию удалось урегулировать силами подразделений ДЧС. А в соседнем населенном пункте талые воды снесли мост. Поселок Алтай батыра и еще несколько аулов оказались отрезаны из-за паводков.

Ранее в правительстве обсудили меры против паводков в трех областях Казахстана.