В правительстве обсудили меры против паводков в трех областях Казахстана

Меры реагирования на паводковые ситуации в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях обсуждены на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием курирующих заместителей акимов данных регионов, сообщает Zakon.kz.

В ходе совещания было отмечено, что 7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в виде дождя произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях, передает пресс-служба премьер-министра РК.





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Акиматами оперативно приняты необходимые меры по укреплению дорожного полотна, отводу воды в пастбищные угодья и поймы. Для этого были привлечены силы и техника служб ДЧС.

"В настоящее время на местах организовано круглосуточное дежурство. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует. Мониторинг за паводковой ситуацией в остальных регионах также находится на контроле Правительства". Пресс-служба премьер-министра РК.

Ранее РГП "Казгидромет" выпустил основной прогноз по паводкам, где назвал 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой.

