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В правительстве обсудили меры против паводков в трех областях Казахстана

В правительстве обсудили меры против паводков в трех областях Казахстана Фото: МЧС РК
Меры реагирования на паводковые ситуации в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях обсуждены на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием курирующих заместителей акимов данных регионов, сообщает Zakon.kz.

В ходе совещания было отмечено, что 7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в виде дождя произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях, передает пресс-служба премьер-министра РК.


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Акиматами оперативно приняты необходимые меры по укреплению дорожного полотна, отводу воды в пастбищные угодья и поймы. Для этого были привлечены силы и техника служб ДЧС.

"В настоящее время на местах организовано круглосуточное дежурство. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует. Мониторинг за паводковой ситуацией в остальных регионах также находится на контроле Правительства". Пресс-служба премьер-министра РК.

Ранее РГП "Казгидромет" выпустил основной прогноз по паводкам, где назвал 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой.

Константин Вноровский
Скляр Роман Актюбинская область Атырауская область Казахстан Кызылординская область
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