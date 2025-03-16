Участок трассы между Казахстаном и Россией затопили талые воды

В связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега в Костанайской области произошел перелив воды на участке республиканской автодороги "Подъезд к селу Мариновка", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖол" протяженность участка перелива составляет около 40 метров, глубина воды до 10 сантиметров.

"Данный участок расположен в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на реке Желкуар (суходол). Из-за отсутствия мостового перехода на этом участке перелив происходит ежегодно", – отметили в ведомстве.

На месте перелива организовано круглосуточное дежурство, установлены сигнальные столбики. Для обеспечения безопасности задействованы две единицы спецтехники и три специалиста. Ограничений движения по дороге на текущий момент нет.

В "КазАвтоЖол" напомнили, что в связи с расположением данного участка в нейтральной зоне ведутся переговоры с Российской Федерацией о совместном строительстве мостового перехода.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что в 13 областях страны на 16 марта объявлено штормовое предупреждение.