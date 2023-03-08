Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Жена Брюса Уиллиса попросила фотографов оставить ее мужа в покое

Жена Брюса Уиллиса попросила фотографов оставить ее мужа в покое Фото: Instagram/emmahemingwillis
Супруга 67-летнего Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис попросила фотографов перестать преследовать ее мужа на улице, сообщает Zakon.kz.

Возлюбленная "крепкого орешка" в Instagram призвала папарацци держаться на расстоянии и перестать кричать на Брюса, когда они видят его на публике.

Супруга актера призвала фотографов перестать вести себя так некультурно. Женщина понимает, что в этом заключается их работа, но она просит она просит уважать их личное семейное пространство, а также учитывать тяжелое физическое состояние кумира миллионов.

Недавно звезде поставили диагноз деменция, и его состояние только ухудшается.

"Если вы заботитесь о человеке с деменцией, вы знаете, насколько тяжело и стрессово может быть выйти вместе, даже если вы хотите только пойти выпить кофе. Это видео для фотографов и операторов, которые пытаются получить фотографии и видео моего мужа, держитесь как можно дальше" , — просит оставить в покое Брюса Уиллиса его жена.

В конце видео Эмма Хеминг добавила, что хотела бы обратиться к специалистам по лечению деменции, которые смогли бы дать советы, как безопасно можно выйти на улицу со своими близкими с деменцией.

Ранее появилась информация, что Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке.

Читайте также

Поклонники обратились к Филиппу Киркорову: Вы забыли о творчестве

Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге

Айсулу Омарова
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
Altyn Bank и BI Group объявляют о снижении процентных ставок до 4,5 %
Altyn Bank и BI Group объявляют о снижении процентных ставок до 4,5%
в Казахстане легализуют автомобили-конструкторы
В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления