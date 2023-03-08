Жена Брюса Уиллиса попросила фотографов оставить ее мужа в покое
Возлюбленная "крепкого орешка" в Instagram призвала папарацци держаться на расстоянии и перестать кричать на Брюса, когда они видят его на публике.
Супруга актера призвала фотографов перестать вести себя так некультурно. Женщина понимает, что в этом заключается их работа, но она просит она просит уважать их личное семейное пространство, а также учитывать тяжелое физическое состояние кумира миллионов.
Недавно звезде поставили диагноз деменция, и его состояние только ухудшается.
"Если вы заботитесь о человеке с деменцией, вы знаете, насколько тяжело и стрессово может быть выйти вместе, даже если вы хотите только пойти выпить кофе. Это видео для фотографов и операторов, которые пытаются получить фотографии и видео моего мужа, держитесь как можно дальше" , — просит оставить в покое Брюса Уиллиса его жена.
В конце видео Эмма Хеминг добавила, что хотела бы обратиться к специалистам по лечению деменции, которые смогли бы дать советы, как безопасно можно выйти на улицу со своими близкими с деменцией.
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