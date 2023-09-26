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Жена Брюса Уиллиса рассказала о его борьбе с неизлечимой болезнью

Жена Брюса Уиллиса рассказала о его борьбе с неизлечимой болезнью Фото: wikimedia
Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса, фотомодель Эмма Хеминг-Уиллис, рассказала о его борьбе с тяжелой болезнью, сообщает Zakon.kz.

По сообщению CNN, жена актера поделилась новыми сведениями о его состоянии. По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание – лобно-височная деменция.


"Я осознала, что деменция – это тяжело. Это тяжело для человека с таким диагнозом. Это тяжело для его семьи. И ни для Брюса, ни для меня, ни для наших дочерей это ничуть не легче. Говорят, что деменция – это семейная болезнь. Так оно и есть", – сказала Эмма Хеминг-Уиллис в эфире телеканала NBC.

Супруга Брюса Уиллиса добавила, что диагноз мужа стал для нее "благословением и проклятием": с одной стороны, она наконец поняла, что происходит с актером и как ему помочь, а также как объяснить дочерям его состояние. С другой стороны, люди с таким заболеванием обычно живут не дольше шести-восьми лет после его выявления.

По словам специалистов, люди с лобно-височной деменцией теряют способность к самоанализу и не отдают себе отчета в том, что изменились. Поэтому невозможно понять, осознает ли сам актер свое состояние. Но его супруга подчеркнула, что Брюс Уиллис продолжает проявлять "любовь, терпение и стойкость".

В марте 2022 года стало известно, что звезда Голливуда Брюс Уиллис завершил карьеру в кино из-за тяжелой болезни, вызвавшей у него проблемы с речью. Впоследствии врачи выявили у актера лобно-височную деменцию. Жена Уиллиса попросила папарацци прекратить преследовать его на улицах, чтобы не усугублять его состояние.

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