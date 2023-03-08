ВУЗы Актобе "минировал" школьник из ЗКО

Сообщения о заложенных бомбах десятиклассник Западно-Казахстанской области отправлял на электронную почту, сообщает Zakon.kz.

Сразу четыре актюбинских ВУЗа оказались "заминированы" весной прошлого года. Сообщение о заложенных взрывных устройствах получили на электронную почту полицейские ДП Актюбинской области, пишет Мой город.

Для проведения операции всех студентов и сотрудников учебных заведений эвакуировали. Поиски саперов не дали результата — сообщения оказались ложными.

Как показало расследование сотрудников по противодействию экстремизму, лже-террористом оказался школьник из Западно-Казахстанской области. Подросток учится в 10 классе. Он признался в содеянном.

Полицейские сообщают, что отвечать за "шутки" придется родителям ученика, им грозит внушительный штраф. Также они покроют расходы спецслужб, которые были затрачены в день вызова.

Звонки о "заминированных" учебных заведениях стали появляться все чаще. Так, 10 февраля в полицию Усть-Каменогорска поступило сообщение о взрывных устройствах в 12 школах. 13 февраля в Павлодаре сообщили о "бомбе" в одной из школ города, где ранее "заминировали" еще две школы.

23 февраля шесть зданий Алматы, в том числе Казахстанско-Британский технический университет, эвакуировали из-за сообщении о заложенных бомбах.