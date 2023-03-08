Доля женщин на госслужбе в Казахстане составила 55,4%

Если в 2010 году доля женщин на госслужбе составляла 52,7%, то в 2022 году достигла 55,4%. Такими данными поделился премьер-министр РК Алихан Смаилов в своем поздравлении по случаю Международного женского дня, сообщает Zakon.kz.

В своем поздравительном тексте Смаилов упомянул, что в современном мире женщины – наиболее активная часть общества.

"В Казахстане 4,3 млн занятых женщин, что составляет 48% от общего числа занятого населения. Молодые девушки проявляют наибольшую активность при трудоустройстве на субсидируемые государством рабочие места: в прошлом году порядка 30 тыс. из них получили свою первую работу".

Премьер-министр также рассказал, как государство поддерживает развитие женского предпринимательства в стране — путем обучения с последующим трудоустройством или открытие собственного дела, предоставление грантов и льготных займов, субсидирование и гарантирование кредитов.

По данным ОЭСР, в Казахстане доля женщин-владельцев бизнеса составила 45%. Это выше, чем в таких странах, как США и Турция.

Огромное внимание уделяется и женскому здоровью. Как результат, к примеру, только в 2022 году материнская смертность снизилась в 2,6 раза.

"В нашей стране женщины наравне с мужчинами участвуют в государственном управлении". Алихан Смаилов

Если в 2010 году доля женщин на госслужбе составляла 52,7%, то в 2022 году достигла 55,4%.

Также, по словам Смаилова, правительством принимаются меры по поэтапному повышению доли женщин в руководящих органах компаний с госучастием до 30%.

"Не остаются без внимания и вопросы социальной поддержки женщин. Защита материнства и детства, помощь многодетным матерям, приемным семьям, содействие в занятости, забота о старшем поколении остаются важными направлениями государственной политики".

Также Казахстан добился значительных успехов в формировании общества, где обеспечивается гендерное равенство. В 2022 году по рейтингу "Индекс гендерного разрыва" (Global Gender Gap Index) Казахстан поднялся на 15 позиций благодаря успешным реформам в области гендерного развития и занял 65-е место из 146 стран.

Премьер-министр пообещал, что государство будет и в дальнейшем прилагать все усилия для дальнейшего благополучия казахстанских женщин.

Завершил свою речь Смаилов теплыми пожеланиями.

"В этот весенний праздник позвольте выразить вам слова искренней благодарности и признательности за вашу доброту, мудрость и душевное тепло, которые вы так щедро нам дарите, за все, что вы делаете не только для своих семей, но и для всего Казахстана". Алихан Смаилов

Президент страны также поздравил казахстанок с Международным женским днем.