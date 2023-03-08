Штормовое предупреждение: сильный ветер ожидается в ряде регионов Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение на всей территории Казахстана на 9 марта. По прогнозам, почти во всех областях республики ожидаются сильные порывы ветра и осадки, сообщает Zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области на севере и западе ожидается гололед в течение ночи. Ветер южный и юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске гололед, ветер южный и юго-западный, порывы 18 м/с.



На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на севере, западе и юге области – низовая метель и гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы на западе и юге области 23-28 м/с. В городе Петропавловске также ожидается низовая метель при юго-западном ветре и порывах 15-20 м/с.

На юге Алматинской области и в горных районах ожидаются сильные осадки, включая дождь и снег, в течение ночи. В то же время на севере, юге и в горных районах области может быть туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-восточный, порывы на востоке и в горных районах области достигнут 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром – туман. В Конаеве северо-восточный ветер, порывы 15 м/с.

На западе и севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге и востоке области ожидается туман, днем на западе и севере – гололед. Ветер на севере области юго-западный, скорость 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, скорость 15-20 м/с на юге и востоке области.

Во второй половине дня на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер на севере и в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, а на севере и востоке области – низовая метель и гололед. Ветер северо-западный, а его скорость на севере и востоке области составит 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на севере и западе ожидается низовая метель, а днем – гололед. Ветер юго-западный, порывы на севере и западе области 15-20 м/с. Утром и днем в Костанае также ожидается гололед, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Павлодарской области на севере и западе ожидается низовая метель, ветер западный, порывы 15-20 м/с. Днем в городе Павлодаре также ожидается западный ветер с порывами 18 м/с.

В Жетысуской области на юге, востоке и в горных районах ожидается северо-западный ветер, который перейдет на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В районе Алакольских озер местами порывы ветра могут достигать 23-28 м/с.



С 8 по 10 марта 2023 года в связи с оттепелью, нестабильностью снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы существует опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется подходить к заснеженным склонам, чтобы не вызывать сход лавин. Будьте осторожны в горах.

8 марта разбушевался ветер в Павлодарской области — порывы достигли 27 м/с. Ветер обрушил кровлю здания, повредил и частично обрушил кровлю средней школы. Также в двух районах Павлодарской области произошло аварийное отключение электроэнергии.