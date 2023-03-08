В Чехии украли племенного скакуна, принадлежащего Кадырову

В Чехии из конюшни увели 16-летнего племенного жеребца по кличке Зазу, который по документам принадлежит Рамзану Кадырову, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, скакуна похитили в деревне Крабчице в ночь с 3 на 4 марта. Стоимость животного оценили почти в 400 тысяч чешских крон (около $19 тысяч).

"Попрошу не принижать ценность моего скакуна. Чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн", – написал Кадыров в своем Telegram-канале

Кадыров также высказал сомнение в том, что животное похитили обычные конокрады: "Глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю". По его словам, странно, что арестованное ценное имущество так плохо охранялось.



Необходимо отметить, что еще в 2014 году Зазу стал первой жертвой санкций, нацеленных против главы Чечни.

Кадыров купил себе коня Зазу весной 2012 года. Жеребец является элитным скакуном немецкой конюшни WH Sport International. Сообщалось, что лошадь должна была представлять Кадырова на самых дорогих скачках мира. В частности, конь принял участие в чемпионате мира в Дубае, где финишировал на пятом месте. Однако потом против Кадырова и его имущества ввели санкции.

Как отметил Кадыров, он переживает о том, что красивое и благородное животное Зазу "может попасть в плохие руки".

В феврале парламент Чечни наделил Рамзана Кадырова титулом "Отец народа".