Премию Людвига Нобеля вручили Рамзану Кадырову

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, он удостоился награды за успехи в СВО и "поддержку воинов, сражающихся за торжество Победы над силами мирового зла", а также за защиту традиционных ценностей и укрепление межнационального согласия.

"Я много вручала медалей…, но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану – это большая честь, большое счастье", – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Фото: Telegram/Kadyrov_95

Премию Людвига Нобеля учредили в Санкт-Петербурге в 1888 году. Изначально "Товарищество Братьев Нобель" вручало золотые медали в память об инженере и промышленнике Людвиге Нобеле, брате Альфреда Нобеля, за исследования и разработки в области науки и техники. Премия прекратила свое существование в 1917 году. В 2005 году ее возродил учрежденный в том же году Фонд Людвига Нобеля.

Ранее сообщалось, что Кадыров призвал полностью заблокировать YouTube на территории России.