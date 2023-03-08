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"Казселезащита" и ДЧС предупреждают казахстанцев об опасности схода лавин

"Казселезащита" и ДЧС предупреждают казахстанцев об опасности схода лавин Фото: Zakon.kz
Специалисты ГУ "Казселезащита" и ДЧС РК предупреждают казахстанцев о лавинной опасности в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Наиболее опасными периодами, когда происходит лавинная активность, считаются начало зимы и начало весны.

Март месяц – наиболее опасный период, когда происходит самопроизвольный сход снежных лавин (в это время фиксируется около 85% случаев). Обвал снега возможен в любое время суток, но чаще это происходит днем.

"На образование и сход снежных лавин прежде всего влияют снегопад или сосредоточение огромного количества снега на горных склонах (метелевый перенос), оттепели и дожди, землетрясения, внезапная смена температурного режима (колебания температур), а также подрезка склона лыжниками, туристами, дикими животными и т.д". Руководитель отдела предупреждения ГУ "Казселезащита" МЧСРК Бауыржан Абишев

В 2023 году только в марте месяце было зафиксировано 35 самопроизвольно сошедших снежных лавин общим объемом 373 тыс. м3, на сегодняшний день (на 7 марта) сошло уже 10 лавин объемом 8 тыс. м3.

Наибольшая вероятность схода лавин возможна на склонах гор хребта Иле Алатау (город Алматы) и в горах Алтая (ВКО).

В настоящее время высота снега в пределах нормы или превышает норму.

В текущий лавиноопасный период наибольшее число самопроизвольных сходов снежных лавин зарегистрировано в горных районах города Алматы.


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На основании штормового предупреждения "Казгидромета" от 8 марта в городе Алматы 9 марта утром и ночью ожидается туман.

На основании штормового предупреждения № 6 от ДЧС и ГУ "Казселезащита" в период 8-10 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, лучше воздержаться от походов в горы.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение на всей территории Казахстана на 9 марта.

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