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ДЧС объявил о возможной угрозе схода лавин в горах Алматы

ДЧС объявил о возможной угрозе схода лавин в горах Алматинской области Фото: unsplash
Экстренное предупреждение по лавинной опасности в горах Алматы объявили в ДЧС 16 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Основной причиной снежных лавин является повышение температуры и обильные осадки в виде дождя и снега.


"Убедительно просим воздержаться от походов в горы. Если по какой либо причине оказались в горной местности, не выходите на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать сход лавины. Если вам необходима помощь, звоните по номерам: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60", – сообщили в ДЧС Алматы. 

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" составили прогноз погоды на декабрь. По мнению синоптиков, в этом году зима в Казахстане вступит в свои права постепенно. Подробности здесь.

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Алматинская область Алматы
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