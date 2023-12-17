ДЧС объявил о возможной угрозе схода лавин в горах Алматы

Экстренное предупреждение по лавинной опасности в горах Алматы объявили в ДЧС 16 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Основной причиной снежных лавин является повышение температуры и обильные осадки в виде дождя и снега.







"Убедительно просим воздержаться от походов в горы. Если по какой либо причине оказались в горной местности, не выходите на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать сход лавины. Если вам необходима помощь, звоните по номерам: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60", – сообщили в ДЧС Алматы.

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