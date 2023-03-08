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Согласно новой статистике Головкин признан "королем джебов"

Согласно новой статистике Головкин признан "королем джебов" Фото: Instagram/gggboxing
Оператор системы подсчета ударов CompuBox и известный спортивный комментатор Дэн Каноббио представил новую статистику по точным джебам за раунд. Согласно ей самым метким джебером среди активных боксеров является Геннадий Головкин, сообщает Zakon.kz.

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Данные Дэн Каноббио опубликовал в Twitter.

Согласно данным системы в среднем за раунд казахстанский чемпион мира WBA Super/IBO в среднем весе доводит до цели 9,9 джеба.

Головкин превзошел таких знаменитых боксеров, как Дмитрий Бивол (8,6), Наоя Иноуэ (8,5), Александр Усик (6,8) и Василий Ломаченко (6,5).

Ранее Головкин вошел в тор-10 лучших боксеров вне зависимости от веса. Казахстанец занял середину рейтинга и основался на пятом месте среди боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

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