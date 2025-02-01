В США сравнили силу Головкина и Бетербиева

Американский боксер Радивое Калайджич рассказал о спаррингах с самыми известными нокаутерами современности. Он рассмотрел Геннадия Головкина, Артура Бетербиева и Сергея Ковалёва, сообщает Zakon.kz.

Радивое сравнил силу трех боксеров, с которыми он спарринговался. Самыми мощными оказались казахстанец и канадец:

"Я спарринговал с Ковалёвым, Головкиным, Бетербиевым. Я спарринговал с лучшими ребятами в мире, недавно дрался с Моррелем. И я просто знаю, что Бетербиев другой. И по тому, насколько близким был бой Бетербиева и Бивола, я знаю, что и Бивол другой. Я просто в этом уверен. Самые сильные – это Бетербиев и Головкин. Несмотря на то, что Головкин был мелким, он бил сильно, и у него был коварный джеб", – сказал спортсмен.

К слову, Артур Бетербиев до спорной победы над Дмитрием Биволом осенью прошлого года имел стопроцентный показатель нокаутов в профессиональной карьере: 20 из 20. Теперь же экс-россиянин попытается перебить Дмитрия в реванше 22 февраля.

Ранее стало известно, что Ангелина Лукас одержала победу на турнире "Ночь чемпионов IBA".