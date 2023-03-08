Генсек ООН заявил о необходимости продлить продуктовую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский заявили о необходимости продлить продуктовую сделку, сообщает Zakon.kz.

Разговор состоялся во время совместной встречи в Киеве. Украинский лидер добавил, что в ходе беседы также обсуждался обмен пленными, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гутерриш прибыл в Киев, где планирует провести с президентом Украины Владимиром Зеленским встречу по вопросу продления зерновой сделки.

На следующей неделе представители ООН проведут переговоры с российской делегацией в Женеве. Предполагается, что встреча коснется вопросов экспорта российского зерна и удобрений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы продолжить участие в зерновой сделке только при ее равноправном выполнении. Она подчеркнула, что все остальные участники сделки также должны будут выполнять свои обязанности.

Сделка, изначально рассчитанная до 18 ноября 2022 года, была продлена до 18 марта 2023-го.

19 февраля стало известно, что ООН планирует выделить 250 млн долларов на помощь нуждающимся во всем мире.

