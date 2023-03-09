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"Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и вышел в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

"Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и вышел в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов Фото: Twitter.com/acmilan
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Милан" сыграл вничью с английским "Тоттенхэмом" и вышел в четвертьфинал, сообщает Zakon.kz

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По информации Sportbox.ru, встреча, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась со счетом 0:0. На 77‑й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "шпор" Кристиан Ромеро.

Игра началась с 10‑минутной задержкой из‑за позднего прибытия команд на стадион.

В первой игре в Италии победу одержали хозяева — 1:0.

Ранее сообщалось, что в ¼ финала турнира вышли мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси" и португальская "Бенфика".

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