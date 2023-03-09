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Зеленский высказался о протестах в Грузии

Зеленский высказался о протестах в Грузии Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к митингующим в Грузии, сообщает Zakon.kz

Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что все украинцы желают Грузии достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции. 

"Нет украинца, который бы не желал успеха нашей дружественной Грузии. Демократический успех. Европейский успех.Мы хотим быть в Европейском Союзе, и мы будем там. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен, что так и будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Европейском Союзе, и я уверен, что так оно и будет. Все свободные нации Европы заслуживают этого", - заявил он.

Тем временем в грузинской столице Тбилиси с новой силой начались столкновения между спецназом и участниками акции против принятия закона об иноагентах. 

Как сообщали ранее, в Тбилиси протестующие пошли на штурм парламента, они окружили его и перекрыли выходы. Туда стянулся спецназ. Полиция водомётами и слезоточивым газом отогнала протестующих от здания парламента. 

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Елена Вебер
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