Зеленский высказался о протестах в Грузии

Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к митингующим в Грузии, сообщает Zakon.kz

Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что все украинцы желают Грузии достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции.

"Нет украинца, который бы не желал успеха нашей дружественной Грузии. Демократический успех. Европейский успех.Мы хотим быть в Европейском Союзе, и мы будем там. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен, что так и будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Европейском Союзе, и я уверен, что так оно и будет. Все свободные нации Европы заслуживают этого", - заявил он.

Тем временем в грузинской столице Тбилиси с новой силой начались столкновения между спецназом и участниками акции против принятия закона об иноагентах.

Как сообщали ранее, в Тбилиси протестующие пошли на штурм парламента, они окружили его и перекрыли выходы. Туда стянулся спецназ. Полиция водомётами и слезоточивым газом отогнала протестующих от здания парламента.