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Протесты в Грузии: спецназ разогнал митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси

Протесты в Грузии: спецназ разогнал митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси Фото: t.me/ru2ch
В Тбилиси протестующие пошли на штурм парламента, они окружили его и перекрыли выходы. Туда стянулся спецназ, сообщает Zakon.kz

Как стало известно Telegram-каналу Ньюсач/Двач полиция водомётами и слезоточивым газом отгоняла протестующих от здания парламента. 

Вся площадь у здания парламента Грузия была усеяна гранатами со слезоточивым газом. А митингующие в масках, некоторые в противогазах атаковали полицейских "коктейлями Молотова".

И в итоге протестующие начали убегать и на данный момент сообщается, что спецназ полностью разогнал митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси. 

По информации Sputnik Грузия, несмотря на то, что ситуацию контролируют силовики. Участники акции расположились на прилегающих улицах и в храме Кашвети. Полиция задерживает отдельных участников акции.

Ранее сообщалось, что на акцию протеста в Тбилиси собралось около 30 тысяч человек. Они перевернули автомобиль, к зданию парламента принесли голову свиньи, начали ломать скамейки и строить из них баррикады.

Митинги начались 7 марта и направлены против закона об иноагентах. Накануне протестующие также попытались прорваться в здание парламента, что привело к столкновению с полицией. Последняя была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы

МВД Грузии призывало протестующих, организаторов и политических лидеров не выходить за рамки, определенные законом о свободе собраний и выражения мнений. В заявлении, распространенном в среду отмечалось, что во время манифестации любое нарушение будет немедленно пресекаться полицией в соответствии с законом.


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