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В Стамбуле выписывают из больниц пострадавших от землетрясений

В Стамбуле выписывают из больниц пострадавших от землетрясений Фото: агентство Anadolu
Из больниц Стамбула уже выписаны более 16,5 тыс. пострадавших из зоны бедствия, сообщает Zakon.kz

По информации агентства "Анадолу" после землетрясений пострадавших  доставляли в мегаполис военно-транспортными самолетами ВС Турции и санитарными самолетами Минздрава.

Из аэропорта их распределили по частным и государственным больницам, а также медучреждениям при вузах.

В целом со дня землетрясения на лечение в Стамбул доставлены 17 676 раненых. 

Как сообщали ранее, по последним данным, из-за землетрясений в Турции погибли 46 104 человека.

Также, по данным ООН, из-за землетрясения в Турции и Сирии свои дома покинули 850 тысяч детей.

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