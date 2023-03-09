В Стамбуле выписывают из больниц пострадавших от землетрясений
Фото: агентство Anadolu
Из больниц Стамбула уже выписаны более 16,5 тыс. пострадавших из зоны бедствия, сообщает Zakon.kz
По информации агентства "Анадолу" после землетрясений пострадавших доставляли в мегаполис военно-транспортными самолетами ВС Турции и санитарными самолетами Минздрава.
Из аэропорта их распределили по частным и государственным больницам, а также медучреждениям при вузах.
В целом со дня землетрясения на лечение в Стамбул доставлены 17 676 раненых.
Как сообщали ранее, по последним данным, из-за землетрясений в Турции погибли 46 104 человека.
Также, по данным ООН, из-за землетрясения в Турции и Сирии свои дома покинули 850 тысяч детей.
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