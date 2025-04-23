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Мир

Землетрясение в Стамбуле: пострадали более 150 человек

землетрясение в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 18:50 Фото: pixabay
23 апреля 2023 года сильное землетрясение произошло в Стамбуле. Администрация города дала информацию о пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают местные СМИ, в результате землетрясения магнитудой 6,2 пострадал 151 человек, жертв нет. Об этом объявили в Управлении губернатора провинции Стамбула.

"Продолжается лечение 151 гражданина, пострадавшего в результате совершенных в панике прыжков с высоты. Их жизням ничего не угрожает. Жертв нет. Разрушений жилых домов в городе в целом нет. В районе Фатих рухнуло заброшенное здание. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал", – приводит заявление властей провинции телеканал Habertürk.

Также губернатор сообщил, что после землетрясения "не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил слова поддержки жителям Стамбула в связи с серией землетрясений. Глава Турции заявил, что внимательно следит за развитием ситуации и уже получил всю информацию от профильных министров и ведомств, а также властей города.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 18:50
Землетрясение в Турции: казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит в Стамбуле

23 апреля 2025 года в 12:49 в окрестностях Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки сопровождались афтершоками, которые продолжаются. По данным экспертов, за один час после первых толчков в Стамбуле зафиксировано семь подземных колебаний.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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