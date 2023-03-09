В Таджикистане снова произошло землетрясение
Фото: pixabay
Землетрясение произошло на территории Таджикистана 9 марта в 7:36 по алматинскому времени. Его зафиксировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 598 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
- Энергетический класс землетрясения: 11.7.
- Магнитуда MPV: 5.7.
- Координаты эпицентра: 38.79° с.ш. 72.84° в.д.
- Глубина: 25 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
28 февраля землетрясение в Таджикистане зафиксировали сейсмологи Алматы. Также 23 февраля землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы.
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