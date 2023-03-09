Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Таджикистане снова произошло землетрясение

землетрясение Фото: pixabay
Землетрясение произошло на территории Таджикистана 9 марта в 7:36 по алматинскому времени. Его зафиксировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 598 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

  • Энергетический класс землетрясения: 11.7.
  • Магнитуда MPV: 5.7.
  • Координаты эпицентра: 38.79° с.ш. 72.84° в.д.
  • Глубина: 25 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет. 

28 февраля землетрясение в Таджикистане зафиксировали сейсмологи Алматы. Также 23 февраля землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы. 

Читайте также

342 тыс. долларов и 7 млн тенге изъяли у трех казахстанцев, организовавших криптообменный пункт

В Казахстане разработали правила формирования агломераций

Туман накрыл Алматы

Ирина Лукичева
Таджикистан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Курсы валют на 8 марта: доллар укрепился в цене
Курсы валют на 8 марта: доллар укрепился в цене
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления