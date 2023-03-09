В Таджикистане снова произошло землетрясение

Фото: pixabay

Землетрясение произошло на территории Таджикистана 9 марта в 7:36 по алматинскому времени. Его зафиксировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

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