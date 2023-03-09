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Скопление полиции ночью возле кафе насторожило жителей Павлодара

Скопление полиции ночью возле кафе насторожило жителей Павлодара Фото: Zakon.kz
В Павлодаре из-за словесного конфликта ночью произошла драка возле кафе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Павлодарской области, 9 марта около 00:37 в полицию поступило сообщение, что по ул. Сураганова происходит драка. 

"В отдел полиции доставлены шесть жителей области в возрасте от 23 до 31 года. Все они знакомы между собой, возле кафе вели себя шумно, вступая в словесный конфликт", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.  

Как отметили в полиции, мужчины от заявлений отказались.

В отношении всех участников составлены административные протоколы по ст. 437 КоАП РК. Каждый оштрафован на 5 МРП.


В конце февраля массовая драка попала на видео в Алматы. Полицейские задержали 11 человек. 

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