Скопление полиции ночью возле кафе насторожило жителей Павлодара

В Павлодаре из-за словесного конфликта ночью произошла драка возле кафе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Павлодарской области, 9 марта около 00:37 в полицию поступило сообщение, что по ул. Сураганова происходит драка.

"В отдел полиции доставлены шесть жителей области в возрасте от 23 до 31 года. Все они знакомы между собой, возле кафе вели себя шумно, вступая в словесный конфликт", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Как отметили в полиции, мужчины от заявлений отказались.

В отношении всех участников составлены административные протоколы по ст. 437 КоАП РК. Каждый оштрафован на 5 МРП.





В конце февраля массовая драка попала на видео в Алматы. Полицейские задержали 11 человек.