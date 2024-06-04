Поножовщина произошла в Алматы около кафе

В Алматы ночью около одного из кафе произошла драка с поножовщиной, сообщает Zakon.kz.

Кадры происшествия появились в соцсетях. На видео запечатлена потасовка между молодыми парнями. Один, судя по всему, получил серьезные травмы – его лицо было окровавлено, самостоятельно подняться он не мог.

"Алматы, Емцова – Райымбека, кафе "Лейла". Толпой напали и еще ножом пырнули несколько раз. Из кафе все смотрели и ничего не сделали", – указано в подписи к видео.

В ДП Алматы прокомментировали произошедшее. В драке обошлось без жертв.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято. Следствие продолжается", – сообщили в пресс-службе полиции.

Ранее в Алматы на видео попали кровавые разборки с участием курьеров и водителя иномарки.