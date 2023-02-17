Досаев о ценах на продукты: Ждать чуда и резкого снижения не стоит

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района 17 февраля рассказал о мерах по сдерживанию цен на продукты. Также он пообещал, что цены на сахар не вырастут в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам градоначальника, работа по сдерживанию цен на социально значимые продукты началась осенью 2022 года. На эти цели акимат выделил 15 млрд тенге.

Весной начнутся первые посадки, аким надеется, что цены по самым быстрорастущим позициям вернутся на место.

"Наконец-то в городе, кроме "Алтын Орды", появились поставщики. Крупные сети начинают напрямую работать с поставщиками, поэтому и цены снизились. Надеемся, что остальные оптовики найдут тоже другие пути", – рассказал Ерболат Досаев.

Он подчеркнул, что 75% овощей, фруктов и мяса в город поставляется через рынок "Алтын Орда". Поэтому ждать чуда и резкого снижения цен не стоит.

"Мы заключили договор с Аксуским заводом по сахару, 2,6 млрд тенге я выделил для этого проекта. В этом году надеюсь, что летних скачков по ценам на сахар не будет. По хлебу вы знаете, что цена держится, потому что мы ее субсидируем. Из местного бюджета деньги выделили", – сказал аким.

При этом продолжают расти цены на непродовольственные товары. Аким объяснил, что это связано с геополитической ситуацией, поскольку транспортная логистика нарушилась.

"Что касается Наурызбайского района, то само развитие оптовой торговли не очень высокое и магазинов не так много, где можно конкурировать между собой. Но мы на контроле держим, поэтому будем прилагать усилия. Мы поддержали предпринимателей, которые выступили с предложениями. По итогам первого квартала будем смотреть, что изменилось, а что нет", – заключил аким Алматы.

Ранее Ерболат Досаев рассказал, когда закончат пробивку проспекта Абая, а также высказался о ситуации с мопедистами и самокатчиками в городе.