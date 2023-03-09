Илья Ильин оригинально поздравил жену с 8 Марта

Казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин на Международный женский день записал песню для любимой – Татьяны Ильиной, с которой сыграл свадьбу в январе 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Отрывком оригинального подарка для жены на 8 Марта он поделился на своей странице в Instagram.



"Как же я тебя люблю! Спасибо Богу за то, что дал мне мое чудо! Татьяна Ильина, все песни о тебе и для тебя! С праздником! Утром подарил запись любимой… время поделиться частичкой с вами", – написал Илья Ильин.

Такое же видео опубликовала жена спортсмена и под публикацией поблагодарила мужа "за этот поистине бесценный подарок!"

"У меня нет слов", – подчеркнула Татьяна Ильина.

Фолловеры Ильи восхитились голосом спортсмена и умилились оригинальным поздравлением, а также пожелали супругам счастья:

"Супер!"

"Как мило!"

"Шикарно!"

"Красавчик!"



"Будьте счастливы!"



"Ну вот и Илья запел!"

"Какой красивый голос!"



"Талантливый человек талантлив во всем!"

"Илья Ильин раскрывает в себе новые таланты!"

"Илюша, кто слова написал? Супер, ты – чемпион во всем!"

"Будьте счастливы. Не знали, что поешь. Мило. Так держать!"



"Что только не делает любовь!? Молодец, Илья! И слух, и голос супер!"

"Будьте счастливы вечно! Даже без слов видно, как они друг друга любят!"



"Как прекрасно, когда сильный человек может быть нежным, ласковым. Браво!"

"Молодец! Пусть все мужчины дарят женщинам своим частичку счастья песнями и пожеланиями. Счастья вам и долгих счастливых лет жизни!"

О том, что Илья Ильин женился второй раз, стало известно 12 января 2023 года. Его избранницей стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко. До свадьбы пара не афишировала отношения.

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Ильин уже был женат на казахстанской спортсменке Наталье Кулаковой. Пара развелась в 2017 году. У них есть дочь.