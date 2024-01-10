Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой

Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин с женой Татьяной обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение с просьбой к казахстанцам именитый спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

"Друзья, у нас есть просьба! Порекомендуйте нам, пожалуйста, хорошую, добрую няню для нашего будущего ребенка! Конечно, с опытом работы, хорошими рекомендациями и всеми необходимыми документами. Будем вам очень благодарны!" – написал Илья Ильин под публикацией.

Некоторые подписчики штангиста написали, что нужно сначала благополучно родить, а потом искать няню. Другие же отметили, что с радостью бы стали для их будущего малыша няней:

"Пусть сперва благополучно родит, потом няню ищи".

"Может, не надо няню, сами смотрите, это же прекрасно быть всегда рядом со своим ребенком".

"Я тоже живу в Таразе, очень жаль. Пусть найдется хорошая няня. Потому что вы сами позитивные люди. Не переживайте".

"Жаль, что я не няня, люблю вашу семью, я бы хорошей няней была. Тем более, я ваша соседка. Пусть в вашу семью придет замечательная нянечка".

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