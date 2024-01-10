Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой

Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой Фото: Instagram/ilyina_tatyana_
Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин с женой Татьяной обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение с просьбой к казахстанцам именитый спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

"Друзья, у нас есть просьба! Порекомендуйте нам, пожалуйста, хорошую, добрую няню для нашего будущего ребенка! Конечно, с опытом работы, хорошими рекомендациями и всеми необходимыми документами. Будем вам очень благодарны!" – написал Илья Ильин под публикацией.

Некоторые подписчики штангиста написали, что нужно сначала благополучно родить, а потом искать няню. Другие же отметили, что с радостью бы стали для их будущего малыша няней:

  • "Пусть сперва благополучно родит, потом няню ищи".
  • "Может, не надо няню, сами смотрите, это же прекрасно быть всегда рядом со своим ребенком".
  • "Я тоже живу в Таразе, очень жаль. Пусть найдется хорошая няня. Потому что вы сами позитивные люди. Не переживайте".
  • "Жаль, что я не няня, люблю вашу семью, я бы хорошей няней была. Тем более, я ваша соседка. Пусть в вашу семью придет замечательная нянечка".

Материал по теме

Илья Ильин показал, как наряжает елку и тренирует знание казахского языка

31 декабря 2023 года Илья Ильин и его супруга Татьяна записали новогоднее поздравление поклонникам на казахском языке. Подробнее по ссылке.

Динара Халдарова
Ильин Илья Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: