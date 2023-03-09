Ребенок лежал на полу без сознания: полицейский рассказал подробности спасения пяти человек в Таразе

В Департаменте полиции Жамбылской области поделились подробностями спасения семьи из пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, вечером 6 марта инспектор полиции по делам несовершеннолетних УП Тараза Алишер Ермеков вместе с замдиректора школы по воспитательной работе Эльмирой Есельбаевой приехал в дом к ученику, который не пришел в школу.

Мальчик пропустил занятия, а родители не отвечали на звонки.

Ермеков уточнил, двери никто не открывал. Соседи рассказали, что семью не видели уже сутки.

Тогда полицейский с разрешения соседа перелез через его забор на территорию участка дома.

"Подойдя к дому, через окно мы увидели лежащего без сознания на полу ребенка. Не раздумывая, я взломал окно и забрался в помещение. В доме стоял едкий запах, я понял, что жильцы надышались угарным газом. Сразу же перекрыл газ и открыл все окна". Алишер Ермеков

Кроме того, обойдя все комнаты, полицейский вынес на улицу 58-летнего главу семьи, его 47-летнюю жену, их дочерей 12 и 10 лет, а также 8-летнего сына.

Пострадавшим сразу же была оказана доврачебная помощь, а после они были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

"Семью незамедлительно госпитализировали. По словам врачей, если бы семье оказали помощь немного позже, спасти никого бы не удалось". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Ранее в МЧС заявили, что семья получила отравление угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи.