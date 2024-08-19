Полицейские Абайской области рассказали о хвостатых помощниках

19 августа сотрудники Департамента полиции региона поделились подробностями службы своих четвероногих помощников, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП области, в центр кинологической службы берут щенков с двух-трехмесячного возраста, а серьезная подготовка начинается с восьми месяцев.

"С этого возраста любая порода собак, подходящих по критериям, уже может работать в полиции", – поделились полицейские.

Оказалось, что в физической подготовке полицейской собаки огромное значение имеет ежедневный бег. По мере подрастания щенка дистанция увеличивается в зависимости от игры.

"У некоторых собак есть игровая реакция, с ними гораздо проще, но встречаются те, которые не играют с мячом, с ними нужно бегать на поводке. Взрослые особи могут пробежать до трех километров, с более выносливыми допустимо и пять километров с увеличением скорости", – рассказали об особенностях подготовки собак полицейские Абайской области.

В спецслужбе собаки работают до восьми лет. Но если рабочие качества не утрачены, создается комиссия, которая проверяет годность, в таком случае собака может продолжить нести службу до определенного возраста, пока не угаснут ее спецнавыки. Сейчас в регионе служат 23 хвостатых помощника.

А брошенные во время паводков собаки истребляют скот во дворах Северо-Казахстанской области.