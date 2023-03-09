Поврежденный мурал Димаша отреставрируют в Алматы
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал жителям города помочь с реставрацией мурала в честь казахстанского музыканта Димаша Кудайбергена, сообщает корреспондент Zakon.kz.
На встрече с акимом одна из жительниц Алмалинского района попросила не препятствовать реставрации мурала Димаша Кудайбергена, который был поврежден во время ремонта здания.
Ерболат Досаев поддержал эту идею и пообещал помочь жителям.
"Я вам помогу. Аким района соберет людей из ОСИ, чтобы в субботу можно было сделать все необходимое".Ерболат Досаев
Мурал с изображением Димаша Кудайбергена появился на стене одного из домов в центре Алматы летом 2020 года.
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