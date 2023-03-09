Поврежденный мурал Димаша отреставрируют в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал жителям города помочь с реставрацией мурала в честь казахстанского музыканта Димаша Кудайбергена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече с акимом одна из жительниц Алмалинского района попросила не препятствовать реставрации мурала Димаша Кудайбергена, который был поврежден во время ремонта здания.

Ерболат Досаев поддержал эту идею и пообещал помочь жителям.

"Я вам помогу. Аким района соберет людей из ОСИ, чтобы в субботу можно было сделать все необходимое". Ерболат Досаев

Мурал с изображением Димаша Кудайбергена появился на стене одного из домов в центре Алматы летом 2020 года.

