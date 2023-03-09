Как Самойлова отметила 8 Марта без Джигана

Пользователи Сети и поклонники Джигана и Оксаны Самойловой в очередной раз наблюдают за разладом в отношениях известной семейной пары. Без внимания не остался и праздник 8 Марта, которые супруги провели по отдельности, сообщает Zakon.kz.

К примеру, модель записала видео, на котором отметила, что "сама себе приготовила подарок".

"1,5 месяца назад по-другому представляла свое 8 Марта. Но, как есть. И я сама себе, детям и подружкам приготовила программу", – заявила блогер.





Праздничный день Самойлова провела на занятиях йогой с дочками и мамой. А затем отправилась с подругами на вечеринку.

Кроме того, бизнесвумен опубликовала фотографии с поздравлением.

"Девочки, миленькие. Мы поздравляем вас с 8 Марта. Пускай сбываются все ваши мечты, пускай все самые красивые цветы мира будут у ваших ног, пускай самая чистая и самая настоящая любовь греет ваши сердца. Вы достойны самого лучшего по праву рождения и всегда помните это. Каждая из нас уникальна и каждая обязательно будет самой счастливой".

В декабре 2022 года Джиган и Оксана громко отпраздновали свадьбу: тогда их семье исполнилось 10 лет.

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Стоит отметить, что в 2020 году семья уже была в центре скандала: тогда рэпер Джиган сбрил брови и оказался в реабилитационном центре.