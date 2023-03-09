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Законодательство РК

В Казахстане политических служащих будут увольнять в связи с утратой доверия

В Казахстане политических служащих будут увольнять в связи с утратой доверия Фото: freepik
Депутаты Сената на пленарном заседании Палаты 9 марта поддержали сразу в двух чтениях поправки, которыми вводится институт освобождения от должности политических служащих в связи с утратой доверия. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы". Представил документ председатель Агентства РК по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев.
"Предусматривается внесение дополнений в отношении увольнения политического служащего в связи с утратой доверия. В соответствии с законом политический служащий является служащим, ответственным за реализацию политических задач, то есть ответственность, возложенная на политического служащего, велика. В этой связи по поручению АП вводится институт освобождения от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия. Решение о таком освобождении принимается только главой государства".Дархан Жазыкбаев

Предусматривается также введение в законодательство понятия "контрактные служащие". Они не будут относиться к категории госслужащих. Их будут привлекать на один год для реализации национальных и иных проектов.

Документом предусматривается введение ротационной выплаты.
"В соответствии с действующим законодательством служащему, которого ротируют в другой регион, должно быть предоставлено временное жилье. Однако из-за нехватки служебных квартир ротируемые служащие вынуждены арендовать жилье на собственные средства. Это приводит к тому, что многие служащие отказываются от ротации. Внедрение ротационной выплаты направлено на восполнение этих пробелов. Следует отметить, что РБК одобрила вопрос выделения необходимых средств на 2023-2025 годы на введение ротационной выплаты". Дархан Жазыкбаев

Также документом регулируются нормы по дистанционной работе и регулированию гибкого графика работы на госслужбе.

В госорганах предусматривается регулирование численности руководителей и исполнителей, а также предусматривается передача полномочий по утверждению порядка исчисления стажа работы госслужащего для зарплаты агентству.
"Предусматривается осуществление контроля за правильным соблюдением графика работы в госорганах. В феврале внесены поправки в КоАП и рассмотрение административных дел о незаконном нарушении графика работы в госорганах передано агентству. Ранее такие дела рассматривались инспекцией труда при акиматах. Данная поправка вводится в действие с 1 апреля. В этой связи законом о госслужбе за агентством закрепляется функция контроля за правильным соблюдением графика работы в госорганах".Дархан Жазыкбаев

Ранее депутаты Сената также поддержали поправки, усиливающие санкции за призывы к массовым беспорядкам.

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