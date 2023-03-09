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Браконьеры нанесли ущерб природе на 1,2 млрд тенге

браконьеры Фото: pixabay
За неправомерное добывание, хранение, перевозку и сбыт рыбы, в том числе осетровых видов, осуждено 93 человека, из них 26 – к реальному лишению свободы. В результате их незаконных действий государству причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге, cообщает Zakon.kz.

Как сообщили в природоохранной прокуратуре Атырауской области, гражданин Ш.Р. осужден к трем годам лишения свободы. Он незаконно приобретал и хранил рыбу осетровой породы. Теперь он обязан возместить ущерб государству в размере 130 млн тенге.

Сумма ущерба окружающей среде предъявляется не только тем, кто незаконно добывает осетровых рыб и их дериватов, но и к тем, кто их незаконно приобретает, хранит, перевозит.

Так, в Казахстане в 2019 году ужесточили наказание за браконьерство.

Более 60 млн тенге штрафа заплатят браконьеры за незаконный вылов рыбы, сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев 14 ноября 2022 года.  

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Ирина Лукичева
Атырауская область
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