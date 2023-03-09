Парламент Казахстана одобрил законопроект по вопросам предупреждения пыток

Сенаторы сразу в двух чтениях одобрили поправки по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения министр внутренних дел Марат Ахметжанов. По его словам, национальное законодательство приводится в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"В ст. 146 Уголовного кодекса ("Пытки") вводится новый состав правонарушения "за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение". По подследственности: часть 1 будет расследоваться ОВД в форме дознания (небольшой тяжести) по аналогии со ст. 110 УК ("Истязание"). Часть 2 – исключительная подследственность прокуратуры. Части 3 и 4 в случаях жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, не связанного с пытками, будет расследоваться ОВД. Это позволит разграничить случаи пыток и жестокого обращения, а также устранить пробел в законодательстве, связанный с отсутствием ответственности за их совершение". Марат Ахметжанов

Позже, отвечая на вопросы сенаторов, глава МВД сообщил, что в этом году все колонии будут на 100% оснащены видеонаблюдением.

"Из 72 учреждений уже 63 полностью под видеонаблюдением. Мы закончили процесс госзакупок. Конечно, видеонаблюдение корректирует поведение как осужденных, так и наших сотрудников. Потому что все это фиксируется, все это мы видим. В том числе, если было ложное обвинение, он может доказать, что такого не было. Вы правильно сказали, по нашему УПК доказательством являются любые фактические данные. Видео является доказательством". Марат Ахметжанов

В заключении профильного комитета сказано, что проектом закона исключается применение условного осуждения к лицам, совершившим пытки.

Ранее депутаты Сената поддержали поправки, усиливающие санкции за призывы к массовым беспорядкам. Также сенаторы поддержали сразу в двух чтениях поправки, которыми вводится институт освобождения от должности политических служащих в связи с утратой доверия.