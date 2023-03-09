Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Цены на жилье выросли в Казахстане

Цены на жилье выросли в Казахстане Фото: pixabay
За год в Казахстане цены на квартиры вторичного рынка повысились на 13%, на новое жилье – на 14%, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики, арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 33,8%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в Актобе – на 25,4% и Актау – на 25,2%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали:

  • Семей (41%),
  • Кызылорда (39,9%),
  • Актобе (36,9%),
  • Актау (35,4%),
  • Костанай (30,9%).

На рынке аренды:

  • Кокшетау (53,7%),
  • Костанай (51,9%),
  • Алматы (49,6%),
  • Петропавловск (49,3%).


изменение цен на рынке жилья

Фото: Бюро национальной статистики

Также за месяц цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, на перепродажу квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,2%.


изменение цен на рынке жилья

Фото: Бюро национальной статистики

Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, что реальные денежные доходы казахстанцев снизились на 13%. 

Читайте также

Топ-8 влиятельных женщин в крупных финансовых организациях в мире и Казахстане

Основные американские индексы с начала недели потеряли от 1% до 1,8%

В Казахстане усилят институт инвестиционного омбудсмена

Анастасия Стативкина
Бюро национальной статистики
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
У трех казахстанцев изъяли 342 000 долларов и 7 млн тенге, организовавших криптообменный пункт
342 тыс. долларов и 7 млн тенге изъяли у трех казахстанцев, организовавших криптообменный пункт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления