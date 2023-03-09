Цены на жилье выросли в Казахстане
По информации Бюро национальной статистики, арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 33,8%.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в Актобе – на 25,4% и Актау – на 25,2%.
На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали:
- Семей (41%),
- Кызылорда (39,9%),
- Актобе (36,9%),
- Актау (35,4%),
- Костанай (30,9%).
На рынке аренды:
- Кокшетау (53,7%),
- Костанай (51,9%),
- Алматы (49,6%),
- Петропавловск (49,3%).
Фото: Бюро национальной статистики
Также за месяц цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, на перепродажу квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,2%.
Фото: Бюро национальной статистики
Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, что реальные денежные доходы казахстанцев снизились на 13%.