Цены на жилье выросли в Казахстане

За год в Казахстане цены на квартиры вторичного рынка повысились на 13%, на новое жилье – на 14%, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики, арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 33,8%.



В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в Актобе – на 25,4% и Актау – на 25,2%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали:

Семей (41%),

Кызылорда (39,9%),

Актобе (36,9%),

Актау (35,4%),

Костанай (30,9%).

На рынке аренды:

Кокшетау (53,7%),

Костанай (51,9%),

Алматы (49,6%),

Петропавловск (49,3%).





Фото: Бюро национальной статистики

Также за месяц цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, на перепродажу квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,2%.





Фото: Бюро национальной статистики

Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, что реальные денежные доходы казахстанцев снизились на 13%.