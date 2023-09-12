Цены на покупку и аренду жилья в Казахстане повысились

За год цены продажи нового жилья повысились на 4,4%, а квартир вторичного рынка снизились на 2,9%, сообщает Zakon.kz.

Арендная плата за благоустроенное жилье в августе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 17%, пишет Бюро Национальной Статистики.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау на 18%, Семей – на 16%, Павлодар –на 15,5%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (25,3%), Актобе (22,5%), Кызылорда (15,5%), а на рынке аренды жилья – Кокшетау (37,9%), Конаев (36,1%) и Актобе (34,7%).

За период с июля по август цены продажи нового жилья остались без изменений, а перепродажи снизились на 1,8%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,3%.

Также, по данным бюро, в августе казахстанцы купили 38 810 единиц жилья. Это стало самым высоким показателем с начала года. Из заключенных сделок 10 141 совершены по индивидуальным домам, 28 669 – по квартирам в многоквартирных домах. В июле казахстанцы совершили 34 225 сделок купли-продажи жилья, в августе, соответственно, продажи увеличились на 13,4%.

Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (6679 – 18%) и Алматы (5928 – 15,3%), а также Карагандинская область (3705 – 9,5%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 410 (1,1%). К слову, Улытауская область – единственная в республике, где наблюдался спад (-3,5%).

Наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (на 53%), Жетысуской области (на 27,7%) и Жамбылской области (на 26,3%).

Фото: stat.gov.kz

Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в августе по ним было оформлено рекордное количество сделок с начала года – 10 924. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (23,9%), Алматы (18,7%) и Карагандинскую область (10,6%).

По сравнению с июлем 2023 года в августе количество сделок по частным домам также увеличилось на 15,5% (на 1360 сделок) и составило 10 141. Положительная динамика зарегистрирована во всех регионах страны, кроме Западно-Казахстанской области (-16%) и Абайской области (-4%).

Фото: stat.gov.kz

Количество сделок купли-продажи жилья за август 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 8,8%, тогда было зарегистрировано 35 686 сделок. Самое большое увеличение наблюдается в Северо-Казахстанской области (на 80,4%). Наивысший отрицательный показатель был зарегистрирован в Кызылординской области (-15,5%). Уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок января-августа 2023 года к январю-августу 2022 года и составляет 29%.

