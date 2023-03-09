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Законодательство РК

В РК хотят разрешить госпитализировать тяжело больных осужденных сразу после приговора

Казахстан осужденные болезнь Фото: Pixabay
В Сенате приняли законопроект, позволяющий отложить исполнение приговора, если подсудимый тяжело болен, сообщает Zakon.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на пленарном заседании в Сенате выступил с докладом о законопроекте по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения. 

Он отметил, что по действующему законодательству находящиеся в колонии могут получить отсрочку в случае тяжелой болезни, отправившись на лечение. После выздоровления человек вновь возвращается в колонию. Согласно новой поправке, тяжело больной осужденный будет госпитализирован в больницу до приезда в колонию, если его состояние подтвердят медики.

"Если человек болен онкологией (например. – Прим. авт.), хоть он террорист, хоть изменник родины, его освобождают. Сегодня это действующая норма. Только (теперь. – Прим. авт.) при назначении наказания будет даваться отсрочка. Раньше эта норма не использовалась при назначении наказания. Теперь она будет учитываться и при назначении наказания. Это будет касаться именно подсудимых. Если человек на смертном одре, мы же не будем его на носилках в тюрьму переводить. Эта норма – гуманный акт со стороны государства, чтобы человек на предсмертном одре был со своими родственниками и близкими".Марат Ахметжанов

Он подчеркнул, что нахождение в больнице не освобождает человека от наказания. После выписки он возвращается в колонию.

"Он не освобождается, он направляется на лечение. Кто излечился, тот обратно возвращается (в колонию. – Прим. авт.). И этот срок (лечения. – Прим. авт.) будет учитываться (в сроке наказания. – Прим. авт.)".Марат Ахметжанов

За пять лет, по его информации, из колонии отправили в больницы 27 человек. 25 из них умерли, двое вернулись в колонию дальше отбывать наказание.

Депутаты Сената одобрили предложенный МВД законопроект. Документ затрагивает вопросы прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.

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