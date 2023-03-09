Беркут не сдержался: казус на телепередаче обсуждают казахстанцы

В социальных сетях казахстанцы обсуждают казусную ситуацию, которая произошла на одной из телевизионных передач. Все дело в том, что во время прямого эфира беркут нагадил на гостя – чемпиона среди беркутчи Арманбека Кунтугана, сообщает Zakon.kz.

Отрывок из передачи "Таңшолпан", которую показывают в будние дни в прямом эфире на телеканале Qazaqstan, опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

На кадрах можно увидеть, как хищник не сдержался и нагадил на чемпиона среди беркутчи. Ведущая, которая сказала, что это к деньгам, попросила операторов сделать крупный план. При этом сам Арманбек Кунтуган, который, по всей видимости, совсем не ожидал такого "сюрприза" от беркута, попросил не снимать его крупным планом.

Комментаторов казусная ситуация повеселила:

"К деньгам!"



"Беркут красава!"

"Беркуту просто повезло!"



"Беркут отомстил за всех!"

"Миллиардером станет, повезет!"

"Мужик красава, спокойно сидит на передаче!"



"У ағашки дома на ужин беш из беркута примерно будет!"



"На меня тоже недавно птица нагадила, но денег пока нет!"

"Это постанова, беркут видел, что человек сидит в черном. Это как с машинами тоже так!"



"Кажется все это постанова, посмотрите на глаза беркута, он заранее знал, когда и что делать. Беркут просто хотел хайпануть!"

При этом нашлись среди пользователей Сети и те, которые написали, что ведущим нужно было дать салфетку Арманбеку Кунтугану, который всю передачу просидел с "сюрпризом" от беркута.

27 февраля 2023 года сообщалось, что в Атырауской области определили лучших беркутчи. В частности, чемпионом среди беркутчи стал Арманбек Кунтуган.