Погоню полицейских за голым мужчиной обсуждают казахстанцы

Накануне, 22 августа 2023 года, в социальных сетях появилось видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в Instagram-паблике taraz_v_obektive, голый мужчина убегает от двух полицейских. Инцидент, предположительно, произошел в Таразе.

"По улицам бегает голый мужчина... Информация предоставлена нашим подписчиком", – говорится в описании ролика.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей Казнета. Если одних оно позабавило и вдохновило на смешные комментарии:

"Последние дни лета".

"Проспорил, наверное".

"Ну почему я не видела".

"Терминатор, судный день".

"Сегодня было очень жарко".

"Он просто познает свое тело".

"Выплатил ипотеку, без трусов остался".

"Не трогайте его! Он закрыл все кредиты".

"Так и хочется крикнуть: "Беги, Форест, беги!"

"Детей одел в школу, сам остался без трусов".

"От злой жены убегает, которая с любовницей застукала".

"То чувство, когда сын в старости говорит: "Пап вспомни себя в молодости".

"С такими ценами на следующий год много кто так побежит. И воды нету, а значит травы не будет, даже как у туземцев юбку не сделаешь".

"Хорошо, мы успели в нашей юности и ранней молодости почудить. Нас не снимали, мы летом в шубе на спор ездили в автобусе, голые бегали по улице, кукарекали в общественном месте и т. д."

Другая часть комментаторов осудила автора видеоролика, а также пожалела полицейских, которым пришлось гоняться за голым мужчиной:

"ДПСников жалко".

"Зачем это выкладывать и тем более снимать".

"Он не здоров, не стоит смеяться над ним, это не хорошо".

"Мало ли что произошло у человека, надо было лицо скрыть... если уж сняли на видео. Но вот полицейским стремно хватать голого мужчину, жаль их...".

"Люди, займитесь собой! Своей жизнью! Хватит выставлять чужие! Никакой человечности не осталось лишь бы навредить! Вы выставляете и позорите, что здесь хорошего?"

"Все, кто обсуждают парня, откуда вы знаете, что с ним случилось? Возможно, попал в трудную ситуацию, может кто-то отобрал у него одежду. Прежде чем снять-выложить-осудить, узнайте, по какой причине он так поступил".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городское управление полиции.

"Данный инцидент произошел два месяца назад". Пресс-служба УП Тараза

В ведомстве отметили, что на гражданина был составлен административный протокол по ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК.

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