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Погоню полицейских за голым мужчиной обсуждают казахстанцы

Погоню полицейских за голым мужчиной обсуждают казахстанцы Фото: скриншот видео, Instagram/taraz_v_obektive
Накануне, 22 августа 2023 года, в социальных сетях появилось видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в Instagram-паблике taraz_v_obektive, голый мужчина убегает от двух полицейских. Инцидент, предположительно, произошел в Таразе.

"По улицам бегает голый мужчина... Информация предоставлена нашим подписчиком", – говорится в описании ролика.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей Казнета. Если одних оно позабавило и вдохновило на смешные комментарии:

  • "Последние дни лета".
  • "Проспорил, наверное".
  • "Ну почему я не видела".
  • "Терминатор, судный день".
  • "Сегодня было очень жарко".
  • "Он просто познает свое тело".
  • "Выплатил ипотеку, без трусов остался".
  • "Не трогайте его! Он закрыл все кредиты".
  • "Так и хочется крикнуть: "Беги, Форест, беги!"
  • "Детей одел в школу, сам остался без трусов".
  • "От злой жены убегает, которая с любовницей застукала".
  • "То чувство, когда сын в старости говорит: "Пап вспомни себя в молодости".
  • "С такими ценами на следующий год много кто так побежит. И воды нету, а значит травы не будет, даже как у туземцев юбку не сделаешь".
  • "Хорошо, мы успели в нашей юности и ранней молодости почудить. Нас не снимали, мы летом в шубе на спор ездили в автобусе, голые бегали по улице, кукарекали в общественном месте и т. д."

Другая часть комментаторов осудила автора видеоролика, а также пожалела полицейских, которым пришлось гоняться за голым мужчиной:

  • "ДПСников жалко".
  • "Зачем это выкладывать и тем более снимать".
  • "Он не здоров, не стоит смеяться над ним, это не хорошо".
  • "Мало ли что произошло у человека, надо было лицо скрыть... если уж сняли на видео. Но вот полицейским стремно хватать голого мужчину, жаль их...".
  • "Люди, займитесь собой! Своей жизнью! Хватит выставлять чужие! Никакой человечности не осталось лишь бы навредить! Вы выставляете и позорите, что здесь хорошего?"
  • "Все, кто обсуждают парня, откуда вы знаете, что с ним случилось? Возможно, попал в трудную ситуацию, может кто-то отобрал у него одежду. Прежде чем снять-выложить-осудить, узнайте, по какой причине он так поступил".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городское управление полиции.

"Данный инцидент произошел два месяца назад".Пресс-служба УП Тараза

В ведомстве отметили, что на гражданина был составлен административный протокол по ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК.

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