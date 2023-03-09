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Токаев: Ключевая ценность для нас – сохранение мира

Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств "Атамекен" Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств "Атамекен". Здесь глава государства ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края, сообщает Zakon.kz.

акорда

Фото: akorda.kz

В конференц-зале дворца искусств президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.

мир

Фото: akorda.kz

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.

"Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды", – сказал глава государства.
мир

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда. При этом он отметил, что Президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.

9 марта Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область. Во время визита президент ознакомился с работой предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности. 

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