Токаев: Ключевая ценность для нас – сохранение мира

Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств "Атамекен". Здесь глава государства ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края, сообщает Zakon.kz.





Фото: akorda.kz

В конференц-зале дворца искусств президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.

Фото: akorda.kz

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.



"Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды", – сказал глава государства.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда. При этом он отметил, что Президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.

9 марта Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область. Во время визита президент ознакомился с работой предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности.

