С кем еще встретился Токаев в Шымкенте
Учреждение представляет собой современный центр дополнительного образования.
Здесь функционируют мультимедийные классы, современные лаборатории, творческие студии, коворкинг-зоны. Обеспечены комфортные условия для детей с особыми образовательными потребностями.
Объект был построен по поручению, которое президент дал в ходе посещения города в 2022 году.
Сегодня во Дворце занимаются около 5000 детей в 65 кружках по шести направлениям. Образовательные программы нацелены на формирование всесторонне развитой личности, способной к инновационному и творческому мышлению.
Фото: akorda.kz
Глава государства осмотрел центр и побеседовал с учащимися.
Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Шымкента, где высказался по налоговой реформе, а также рассказал, какое решение Дональда Трампа приветствует.
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Также главе государства представили перспективный план градостроительного развития Шымкента.