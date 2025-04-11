С кем еще встретился Токаев в Шымкенте

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 апреля 2025 года, посетил Дворец школьников №2 в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Учреждение представляет собой современный центр дополнительного образования.

Здесь функционируют мультимедийные классы, современные лаборатории, творческие студии, коворкинг-зоны. Обеспечены комфортные условия для детей с особыми образовательными потребностями.

Объект был построен по поручению, которое президент дал в ходе посещения города в 2022 году.

Сегодня во Дворце занимаются около 5000 детей в 65 кружках по шести направлениям. Образовательные программы нацелены на формирование всесторонне развитой личности, способной к инновационному и творческому мышлению.

Фото: akorda.kz

Глава государства осмотрел центр и побеседовал с учащимися.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Шымкента, где высказался по налоговой реформе, а также рассказал, какое решение Дональда Трампа приветствует.

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Также главе государства представили перспективный план градостроительного развития Шымкента.