Более 800 алматинцев подали заявления на банкротство физлиц

В Казахстане более 800 алматинцев подали заявления на банкротство физических лиц, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента государственных доходов по городу Алматы, заявления на применение процедуры внесудебного банкротства можно подать не только придя в ЦОН. Это можно сделать онлайн через Егов, ИС ЦОН, мобильное приложение "Е-салык-Азамат".

"Это сделано для удобства гражданам. Прием заявлений и автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям проводится посредством информационной системы", – рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Алматы.

Как отметили в ведомстве, граждане должны понимать, что это не амнистия по долгам кредита, так как за признанием себя банкротом последуют следующие меры:

не смогут брать кредиты в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

повторное банкротство возможно только через семь лет;

финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.

При восстановлении платежеспособности такие ограничения не предусмотрены.

Также казахстанцы должны понимать, что "обанкротившись", они понижают свой кредитный рейтинг, и надо взвесить все плюсы и минусы, то есть обдуманно принимать решение о банкротстве, отметили в ДГД по городу Алматы.

Ранее в Комитете государственных доходов МФ РК предупредили, что возле отдельных ЦОНов участились случаи предложения посреднических услуг для оформления документов на банкротство за денежное вознаграждение, в то время как процедура внесудебного банкротства (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной.