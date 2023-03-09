Более 800 алматинцев подали заявления на банкротство физлиц
По информации Департамента государственных доходов по городу Алматы, заявления на применение процедуры внесудебного банкротства можно подать не только придя в ЦОН. Это можно сделать онлайн через Егов, ИС ЦОН, мобильное приложение "Е-салык-Азамат".
"Это сделано для удобства гражданам. Прием заявлений и автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям проводится посредством информационной системы", – рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Алматы.
Как отметили в ведомстве, граждане должны понимать, что это не амнистия по долгам кредита, так как за признанием себя банкротом последуют следующие меры:
- не смогут брать кредиты в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);
- повторное банкротство возможно только через семь лет;
- финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.
При восстановлении платежеспособности такие ограничения не предусмотрены.
Также казахстанцы должны понимать, что "обанкротившись", они понижают свой кредитный рейтинг, и надо взвесить все плюсы и минусы, то есть обдуманно принимать решение о банкротстве, отметили в ДГД по городу Алматы.
Ранее в Комитете государственных доходов МФ РК предупредили, что возле отдельных ЦОНов участились случаи предложения посреднических услуг для оформления документов на банкротство за денежное вознаграждение, в то время как процедура внесудебного банкротства (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной.