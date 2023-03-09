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В Алматы на озере Сайран застряли три экскаватора

озеро Сайран Фото: скриншот видео
В Алматы на озере Сайран во время очистки дна застряли три экскаватора, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении экологии и окружающей среды города, из-за резкого потепления погоды и в связи с увеличением объема талых вод грунт размягчился. В это время проводилась механическая очистка дна водохранилища. ЧП, по их словам, произошло из-за несоблюдения мер предосторожности.

"С подрядной организацией проведены разъяснительные работы по соблюдению техники безопасности и даны рекомендации по использованию легковесной техники. В настоящее время ведутся работы по извлечению застрявшей техники. Данные работы будут завершены до 13 марта т.г.", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось о том, как в областях собираются встречать весенние паводки.

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