В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), его зафиксировали в 21:05 по времени Астаны.

Эпицентр подземных толчков располагался в 20 км к северо-западу от столицы Умбрии города Перуджа с населением 120 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее, 9 марта, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории Таджикистана.

