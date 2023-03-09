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В центральной части Италии произошло землетрясение

землетрясение Фото: Twitter/@InfoEarthquakes
В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), его зафиксировали в 21:05 по времени Астаны.

Эпицентр подземных толчков располагался в 20 км к северо-западу от столицы Умбрии города Перуджа с населением 120 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее, 9 марта, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории Таджикистана.

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