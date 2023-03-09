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В Турции восемь предприятий находятся на карантине из-за ящура

исследование Фото: pixabay
Министерство лесного и сельского хозяйства Турции заявило о том, что в стране зафиксирован случай заболевания ящуром, сообщает Zakon.kz.

Известно, что проверки начались после появления сообщений о ящуре в Ираке.

"В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены на карантин. 8 марта о ситуации была оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных", – цитирует РИА Новости в пресс-релизе министерство.

Как уточняется, данный тип ящура ранее не встречался в Турции, при этом власти утверждают, что у них есть необходимая вакцина.

Министерство отметило, что приняло все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Кроме того, проводятся исследования по вопросу вакцинации всего рогатого скота.

Ящур – острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Местные власти заявили, что после крупных землетрясений в начале февраля на юго-востоке страны произошло еще 13 тыс. афтершоков.

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