Жителей Турции попросили экономить воду

Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы попросил граждан страны экономить воду из-за засухи, сообщает Zakon.kz.

Об этом чиновник заявил в интервью CNN Türk.

"Мы ожидаем, что наши граждане будут более внимательно и чувствительно относиться к воде. Если нет воды, то нет и жизни. Если мы думаем об этом как о временном отрезке, то мы ошибаемся. Это часть нашей жизни", — сказал он.

Прошедший август стал в Турции самым засушливым за 33 года, сообщили в генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории страны вошла в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи.

В октябре также сообщалось, что уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, снизился до 20,6 процента с апрельских 48,5 процента. Отмечалось, что такого объема хватит лишь на 57 дней, тогда как в середине августа можно было рассчитывать на 91 день. Уже тогда говорилось, что в случае продолжения засухи ситуация может превратиться в критическую.

Вопрос воды стоит крайне остро и в Казахстане. В последнее время ситуация еще больше усугубилась из-за расточительного использования и общего сокращения мировых запасов. Какие меры принимают власти, чтобы не допустить дефицита воды в стране, читайте здесь.

