Аким Актобе назвал причины потопа в городе

В Актобе после жесткой критики горожан чиновники пытаются проанализировать, почему каждую весну город уходит под воду. Аким Актобе уже признал, что причина нынешнего потопа – слабая работа коммунальных служб, сообщает Zakon.kz.

Особую тревогу, как уточняет КТК, в эти дни вызывал Байганинский район. Там из-за резкого потепления в степи мгновенно растаял снег. Вода затопила сельские дороги, мосты, переправы. Жители аула Алтай Батыр все еще отрезаны от внешнего мира.

"На дороге Оймауыт – Карауылкельды, в районе поселка Алтай Батыр, на реке Согыз имеется водопропускное сооружение. Большой поток воды пришел со степей. Водопропускное сооружение не смогло пропустить его, и там произошел разлив дорожно-транспортного полотна. Эта дорога местного значения". Начальник Управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов

Накануне аким области вместе со специалистами ДЧС совершил облет двух районов. В Алгинском ознакомился с состоянием плотин. В Темирском проинспектировал дорогу Шубаркудук – Уил. Из-за резкого потепления и обильных снегопадов на 16-м километре трассы возникла угроза перелива талых вод со степи. Утверждается, что ситуация сейчас под контролем. А вот аким города действительно удивил. После шквала критики чиновник решил признать все свои слабые стороны. Сделал это через соцсети.

На официальной странице акимата Мурат Журебеков назвал три причины, почему город ушел под воду. Первая – снег вывозили не в полном объеме. И это чиновник связывает с нехваткой спецтехники у подрядчиков и недостаточным финансированием из бюджета. Вторая – неразвитая система водоотведения. Третья причина – отсутствие современного оборудования для борьбы с паводками.

Между строк Журебеков посетовал, конечно, и на погоду. По его словам, снега в этом году выпало почти в два раза больше, чем в прошлом. А потепление пришло на три недели раньше, чем весной 2022-го. Впрочем, этим чиновник напомнил всех своих предшественников. Как правило, каждый раз после потопов акимы жалуются на непредсказуемые погодные условия.

"На сегодняшний день откачано на территории города 20 тыс. кубов воды. Данное мероприятие на контроле у акима города. Как вы видите, у нас по городу работает более 100 асмашин. Было очищено русло реки Жинишке. Сейчас в данный момент проводится демонтаж старого моста. На этой недели полностью закончим". Завсектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата г. Актобе Серик Даулетов

В акимате сейчас очень верят в прогнозы синоптиков. Специалисты обещают, что, несмотря на плюсовую температуру днем, ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля. Это позволит избежать резкого таяния снега, и актюбинцы с наименьшими утратами переживут капризный март.

Ранее сообщалось, что в Актобе за двое суток откачали почти 17 тыс. кубометров талой воды.