Стрельба в Израиле: появилось фото ликвидированного террориста

Фото ликвидированного террориста, который устроил стрельбу в центре Тель-Авива распространяют в соцсетях, сообщает Zakon.kz

По информации RT, открывший огонь по людям в центре Тель-Авива злоумышленник нейтрализован полицией, а в соцсетях появилось его фото.

По информации MASH нападавший был уроженцем Палестины. Местные СМИ заявили, что это могла быть месть за смерть трёх палестинцев во время военного рейда на западном берегу.

Как сообщает SHOT, личность преступника уже идентифицировали как 23-летнего палестинца Мотаз Хаваджа. Он был участником движения ХАМАС и дважды сидел в тюрьме за незаконное хранение оружия.

Также сообщается, что сегодня вечером было найдено взрывное устройство в автобусе в городе Бейтар-Илит. Оно обезврежено, пострадавших нет.Как сообщали ранее, в результате стрельбы на оживленной улице Дизенгоф в Тель-Авиве были ранены трое человек, один из них — в критическом состоянии.

Израильская полиция квалифицировала как теракт стрельбу в Тель-Авиве.

А тем временем, как сообщает ТАСС оппозиция продолжает акции протеста против правительства Биньямина Нетаньяху. Большая группа протестующих собралась на площади Хабима в центре Тель-Авива.

Протестующие зажигают факелы и пиротехнику. Все это сопровождается боем барабанов и гулом дудок.